Volatilität und etwas mehr Bewegung an den Märkten wurde in 2017 schmerzlich vermisst. Dafür sind die Schwankungen jetzt wieder zurück an den Märkten. Die Trader freuen sich über die Action, doch wie jetzt positionieren um, von den schnellen Bewegungen zu profitieren? Mehr dazu in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Anouch Wilhelms von der Commerzbank zeigt Vorteile und Risiken von Discount-Zertifikaten bei schwankungsreichen Märkten und worauf Sie dabei achten sollten.