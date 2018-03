Liebe Leser,

25 Jahre musste China warten, bis es endlich so weit war. Am Montag, den 26.03.2018, begann in Shanghai der Yuan basierte Handel mit Futures auf Rohöl. Innerhalb von zweieinhalb Stunden, der Länge des ersten Handelstags, wurden 15,4 Mio. Barrel Rohöl für den Liefertermin September gehandelt.

Viele internationale Unternehmen am Handel beteiligt.

Unter den ersten Händlern fanden sich, nach Angaben von Reuters, Größen wie Glencore, Trafigura und Freepoint Commodities. ... (Benjamin Fitzgerald)

