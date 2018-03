Der SPD-Wirtschaftsminister des Landes kündigte auf dem 3. Brandenburger Energiespeichertag das Förderprogramm "1000 Speicher" an. Mit bis zu 7000 Euro soll die Installation von Photovoltaik-Heimspeichern gefördert werden. Zudem gibt es erste Gespräche über Projekte mit Großspeichern in der Lausitz, die eine Modellregion werden soll.Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Albrecht Gerber (SPD) hat am Donnerstag ein neues Förderprogramm für Photovoltaik-Heimspeicher angekündigt. "Die Weiterentwicklung der Speichertechnologien ist und bleibt ein zentraler Faktor für den Erfolg der Energiewende. ...

