BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 28-Mar-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 28/03/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 5658231.508 189.5999567 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 28/03/2018 IE00B7VB3908 310710 GBP 5496552.416 17.69029776 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 28/03/2018 IE00B7SD4R47 75432 EUR 13989061.29 185.4526102 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 28/03/2018 IE00B8JF9153 1022269 EUR 8407501.526 8.2243534 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 28/03/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 8771259.516 209.5379722 Daily ETP



Boost ShortDAX 28/03/2018 IE00B8GKPP93 1224559 EUR 9393993.499 7.6713278 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/03/2018 IE00B7Y34M31 196896 USD 106028313.2 538.4990715 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/03/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 21911015.34 6.6371433 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/03/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 18224524.41 992.6752226 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/03/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 25054413.29 2.8378102 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/03/2018 IE00B7ZQC614 77810727 USD 99400246.93 1.277462 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/03/2018 IE00B7SX5Y86 1521617 USD 49311286.34 32.4071605 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 28/03/2018 IE00B8HGT870 628787 USD 15496677.14 24.6453523 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 28/03/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3687806.319 97.754972 Daily ETP



Boost Copper 3x 28/03/2018 IE00B8JVMZ80 327410 USD 6751207.395 20.6200403 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 28/03/2018 IE00B8KD3F05 44997 USD 2801107.617 62.250986 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/03/2018 IE00B8VC8061 313429873 USD 50205447.8 0.1601808 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/03/2018 IE00B76BRD76 135381 USD 5281359.725 39.0110852 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 28/03/2018 IE00B7XD2195 6677197 USD 19568280.33 2.930613 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 28/03/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1475401.075 107.5757255 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2441980.211 43.46707389 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 28/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2559005.824 68.48304183 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/03/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1334660.998 144.6159928 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 28/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 40301967.54 54.27428527 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 28/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1760951.807 202.7344931 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 28/03/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 259434597 5037.56499 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 28/03/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 150312718.9 18465.93598 Daily ETP



Boost Palladium 28/03/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 903229.2995 48.5999085 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 28/03/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1245275.687 131.4830205 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/03/2018 IE00B94QL251 4863 USD 718472.0829 147.7425628 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/03/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 177594.1418 3.1741013 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 28/03/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 343213.2974 66.0025572 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 28/03/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 623832.8196 84.3701406 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 28/03/2018 IE00B94QKS44 2604 USD 227256.0742 87.2719179 Daily ETP



Boost Silver 2x 28/03/2018 IE00B94QL921 3015 USD 196594.5219 65.2054799 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 28/03/2018 IE00B94QL699 14638 USD 591645.7498 40.4184827 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/03/2018 IE00B873CW36 3987014 EUR 36128161.1 9.0614583 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/03/2018 IE00B8NB3063 352603 EUR 31802186.38 90.1926143 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 379282.3472 136.432499 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKS8QM96 313301 EUR 14629672.84 46.6952638 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKT09255 9100 EUR 1197507.569 131.5942384 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKS8QN04 946945 EUR 53072399.55 56.0459156 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113165.1541 137.8381901 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8120199.081 50.62342012 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKT09032 2500 USD 245584.7033 98.2338813 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/03/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9896723.46 85.1616754 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/03/2018 IE00BLS09N40 580365 EUR 18246932.88 31.4404433 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5745762.512 18.7158388 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/03/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3398105.271 84.1115166 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/03/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3864454.719 49.5557272 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 28/03/2018 IE00BVFZGC04 91808 USD 1850616.96 20.1574695 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 28/03/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1530716.62 80.2388541 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/03/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 476963.3289 41.8940122 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/03/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 596530.9551 42.4275217 Short Daily ETP



Boost Brent 28/03/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7731510.186 22.9005109 Oil ETC



Boost Gold 28/03/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2586520.959 26.955843 ETC



Boost Natural Gas 28/03/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 491297.6105 19.8496065 ETC



Boost BTP 10Y 5x 28/03/2018 IE00BYNXNS22 320750 EUR 12597701.24 39.2757638 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 28/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2608544.235 48.5979625 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 28/03/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 914425.9845 89.1774902 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/03/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 912819.4111 62.5818875 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/03/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2434129.719 104.5498548 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/03/2018 IE00BYTYHS72 43170 USD 2391483.236 55.3968783 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/03/2018 IE00BYTYHR65 483057 USD 5531255.482 11.4505234 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/03/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8154495.991 247.135895 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/03/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1274364.877 21.3575933 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 28/03/2018 IE00BYTYHQ58 77539399 USD 15449081.67 0.1992417 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 28/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8131983.89 158.5707523 ETP



Boost Bund 30Y 3x 28/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 292704.1568 99.559237 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 28/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25957413.32 10061.01291 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 28/03/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 398482.4907 113.8521402 Short Daily ETP



