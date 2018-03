Wien - Die steigende Nachfrage nach neuen, unverbrauchten Ideen katapultierte im vergangenen Jahr mittelgroße Asset Manager in den Fokus der professionellen Fondskäufer, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme eine Umfrage des Berliner Hauses Fund Buyer Focus, einer Tochter der britischen Gesellschaft Mackay Williams. Dennoch hätten in dem europaweiten Markenranking, das FONDS professionell ONLINE in Auszügen vorliege, die drei Spitzenreiter BlackRock, J.P. Morgan Asset Management und Fidelity ihre vorderen Plätze verteidigt.

