Bern - Eine international besetzte Expertengruppe hat 38 Massnahmen vorgeschlagen, um das Wachstum der Gesundheitskosten zu bremsen. In einem ersten Schritt will der Bundesrat nur einen Teil davon umsetzen. Der Kostendeckel gehört nicht dazu.

Es handelt sich möglicherweise um den wirksamsten, sicher aber um den umstrittensten Vorschlag der Experten. Diese waren sich einig, dass Eingriffe allein beim Preis dazu führen, dass die Ärzte mehr und teilweise unnötige Behandlungen durchführen. Massnahmen gegen die Mengenausweitung hingegen haben sich im Ausland als wirksam erwiesen - vor allem dann, wenn bei Überschreitung der Zielvorgaben Sanktionen drohen.

Konkret bedeutet das eine Obergrenze für die Ausgaben im Gesundheitswesen. In der Schweiz kommt ein solcher Kostendeckel schlecht an. In seltener Einmütigkeit haben sich Ärzte, Spitäler, Patientenorganisationen und Krankenkassen letzten Herbst dagegen ausgesprochen. Angesichts des geballten Widerstands erstaunt es nicht, dass der Bundesrat den Vorschlag nicht prioritär behandelt. Er will bis Ende Jahr eine Aussprache darüber führen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Konkrete ...

