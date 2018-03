Die Chipbranche steht vor dem nächsten gigantischen Aufschwung. Davon ist Michael Proffe von Proffe Invest Inc. fest überzeugt. In einer vernetzen Welt müsse alles mit den unterschiedlichsten Chips bestückt sein. Deswegen glaubt Proffe auch an den Erfolg bestimmter Aktien aus dem Sektor. der Trendfolge hat aktuell vor allem Intel und Taiwan Semiconductor im Fokus. Die Kurse beider Unternehmen hatten sich in den vergangenen Jahren bereits sehr gut entwickelt.