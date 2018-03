Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet am Rentenmarkt wegen Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: Wegen Karfreitag findet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien kein Börsenhandel statt.

MONTAG: Am Ostermontag findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Hongkong und Australien kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.618,20 +0,41% -3,43% Euro-Stoxx-50 3.353,20 +0,66% -4,30% Stoxx-50 2.964,62 +0,34% -6,71% DAX 12.030,95 +0,76% -6,86% FTSE 7.071,60 +0,38% -9,96% CAC 5.160,65 +0,59% -2,86% Nikkei-225 21.159,08 +0,61% -7,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,23% +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,30 64,38 -0,1% -0,08 +6,7% Brent/ICE 69,28 69,53 -0,4% -0,25 +5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,01 1.325,00 +0,1% +1,01 +1,8% Silber (Spot) 16,29 16,30 -0,0% -0,00 -3,8% Platin (Spot) 937,30 938,50 -0,1% -1,20 +0,8% Kupfer-Future 3,02 3,00 +0,6% +0,02 -8,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte das zu Ende gehende Quartal mit Verlusten beschließen. Die Sorgen vor steigenden Zinsen und solche über einen drohenden Handelskrieg und nicht zuletzt die jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor fordern ihren Tribut. Vor dem langen Wochenende sei kaum mit aufkeimender Kauffreude zu rechnen, um das Blatt auf Quartalssicht noch zu wenden, heißt es. Immerhin deutet der Aktienterminmarkt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Doch sei nicht damit zu rechnen, dass die Risikofreude vor dem langen Wochenende besonders ausgeprägt sei, denn zuviel könne über Ostern passieren - dies gelte insbesondere für das Weiße Haus. Denn US-Präsident Donald Trump sei eine ziemlich unberechenbare Größe, so eine Einschätzung im Handel. Facebook, die bereits am Vortag mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangenen waren, legen vorbörslich um weitere 1,3 Prozent zu, obwohl CEO Mark Zuckerberg mitten in der Krise Aktien verkauft hat.

Positiv wurden die überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen von Progress Software aufgenommen. Die Aktie rückte nachbörslich um 5,3 Prozent vor, zeigt sich vorbörslich aber noch inaktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 61,5 zuvor: 61,9 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 102,0 1. Umfrage: 102,0 zuvor: 99,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage verläuft der Handel vor dem langen Osterwochenende etwas ruhiger. Auffallend ist die Stabilität der Aktien der europäischen Automobilhersteller, während in den USA die Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen zu den großen Verlierern gehörte. Mit Blick auf das zu Ende gehende Quartal ist festzustellen, das die Aktionäre in Europa wenig Grund zur Freude hatten. Der DAX sowie der Schweizer Aktienmarkt haben in den ersten drei Monaten über 6 Prozent an Wert verloren. Knapp im grünen Bereich notieren allenfalls die Börsen in Österreich und Portugal. Renault rücken um 5,8 Prozent vor. Hintergrund ist die Meldung, dass Renault sich in Fusionsgesprächen mit dem japanischen Partner Nissan befinde. Der Sektor der Automobilwerte stellt mit einem Plus von 2 Prozent den Gewinner in Europa. Im DAX ziehen Volkswagen und BMW um 2,4 bzw. 2,2 Prozent an. Als gute Vorlage für die Börsen und Finanzdienstleister in Europa sehen Händler das Angebot der CME für NEX. Die Briten teilten am Vorabend mit, ein nicht bindendes Angebot von 10 Pfund je Aktie von den Amerikanern erhalten zu haben. Sodexo brechen um 12,5 Prozent ein. Der Caterer hat nach einer schwachen Entwicklung den Ausblick gesenkt. Swiss Re steigen um 2,4 Prozent mit wieder aufgewärmten Spekulationen über einen Einstieg der japanischen Softbank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mi, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2320 +0,08% 1,2326 1,2346 +2,5% EUR/JPY 131,24 -0,15% 131,39 131,12 -3,0% EUR/CHF 1,1786 +0,09% 1,1786 1,1780 +0,7% EUR/GBP 0,8765 +0,26% 0,8752 1,1422 -1,4% USD/JPY 106,54 -0,22% 106,59 106,22 -5,4% GBP/USD 1,4056 -0,17% 1,4084 1,4102 +4,0% Bitcoin BTC/USD 7.537,46 -4,8% 7.627,43 7.941,12 -44,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben positive Vorzeichen überwogen, auch wenn in einigen Fällen die erneut negativen Vorgaben aus den USA belasteten, wo am Vortag besonders die Technologiewerte abermals unter Druck gestanden hatten. Die bevorstehenden Osterfeiertage, an denen auch in Asien einige Börsen geschlossen bleiben, ließen die Anleger eher vorsichtig agieren. Die Börse in Südkorea profitierte von der Hoffnung auf eine Beilegung des Atomstreits mit Nordkorea. Indirekt half die sich abzeichnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt auch dem japanischen Aktienmarkt. Denn der Yen war nicht mehr als Fluchtwährung gefragt und wertete zum US-Dollar ab. Der Greenback profitierte zusätzlich von starken US-Wachstumsdaten. Unter den übrigen Märkten der Region legte die Börse in Schanghai nach einer Rally im späten Handel deutlich zu - getrieben von kräftigen Kursgewinnen im Immobilien- und Bankensektor. In Sydney verlor der S&P/ASX-200. Hier waren es vor allem Aktien des Energiesektors, die nach dem Rücksetzer des Ölpreises Schwäche zeigten. An den Rohstoffmärkten machten die Ölpreise einen Teil der Verluste vom Vortag wett, die sie in Reaktion auf die Aufwertung des Dollar verzeichnet hatten. Takeda Pharmaceutical verloren in Tokio 7,4 Prozent. Der Pharmahersteller will Shire übernehmen. Die Übernahmepläne beflügelten die Aktien der südkoreanischen Pharmakonzerne Celltrion und Samsung Biologics, die um 9,5 und 4,5 Prozent nach oben sprangen. In Hongkong gewannen China Telecom 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. Auch die Zahlen von Weichai Power überraschten positiv. Für die Aktie ging es um 8,7 Prozent nach oben. Brilliance China hatte hingegen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie des chinesischen BMW-Partners büßte 4,5 Prozent ein.

CREDIT

Auch wenn sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt wenig verändert präsentieren, so kann das doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass für Anleger ein schwieriges Quartal zu Ende geht. Auf der synthetischen Seite hat die gestiegene Volatilität an den Finanzmärkten zu einer deutlichen Spreadausweitung seit Jahresbeginn geführt. Auch auf der Cashseite war das Leben nicht leicht. Hier haben vor allem die steigenden Inflationserwartungen und Marktzinsen belastet. Wie die Commerzbank anmerkt, sprechen eine Total Return von minus 1 Prozent im bisherigen Jahresverlauf bei Investmentgrade-Anleihen eine deutliche Sprache und deuteten ebenso wie Abflüsse aus Credits in acht der neun vergangenen Wochen darauf hin, dass sich die Stimmung strukturell verändert habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Baywa strebt 2018 operative Ergebnisverbesserung an

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Baywa strebt im laufenden Jahr eine Verbesserung im operativen Geschäft an. Das EBIT soll "mindestens ein ähnliches Niveau wie 2017" erreichen, erklärte der Konzern bei Vorlage der endgültigen Geschäftsergebnisse am Donnerstag. Baywa-Chef Klaus Josef Lutz verwies darauf, dass 2017 ein Sonderertrag verrechnet wurde und fügte mit Blick auf 2018 an: "Das bedeutet, dass der Sondereffekt aus dem Verkauf der Konzernzentrale 2017 durch Ergebnisverbesserungen aus dem operativen Geschäft ausgeglichen bzw. leicht übertroffen werden wird."

Corestate begibt Unternehmensanleihe für 300 Millionen Euro

Die Corestate Capital Holding SA hat eine Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro begeben. Die Papiere seien vollständig bei institutionellen Anlegern platziert worden, teilte der Luxemburger Investmentmanager mit. Bei der fünfjährigen Laufzeit betrage der jährliche Kupon 3,5 Prozent. Mit dem Schritt habe das Unternehmen seine Refinanzierungskosten reduziert und die Kapitalstruktur optimiert.

Francotyp-Postalia auch 2018 von Kosten für Umbau belastet

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 29, 2018 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.