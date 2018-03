München (ots) -



Obwohl Comedian Marco Rima als Schweizer einer 'langen Leitung' verdächtigt wird, spielt er sich gemeinsam mit Schauspielerin und Komikerin Lisa Feller in der 18:00 Uhr Sendung mit großer Schlagfertigkeit durch das Duell gegen den Olymp. Auf das glatte Parkett logischer Schlüsse begeben sich um 18:50 Uhr auch die Kabarettisten Jürgen Becker und Thomas Freitag.



Gegen Quiz-Ass Thorsten Zirkel, Professor-Quiz Eckhard Freise und Quizkönigin Marie-Louise Finck treten an:



18:00 Uhr: Marco Rima und Lisa Feller



18:50 Uhr: Jürgen Becker und Thomas Freitag



