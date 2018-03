Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Vor Jahrzehnten war ich auf einem Schulausflug Zeuge eines unvergesslichen Ereignisses: wir waren froh, endlich in diesem Wirtshaus in Spitz/Donau angekommen zu sein, unsere Mägen knurrten, und ein Klassenkamerad war noch glücklicher, denn er musste dringend aufs Klo. Anstatt sich um die vielen hungrigen Kinder und Lehrer zu kümmern, rannte der Wirt dem Buben nach und pumperte gegen die Klotür: Er müsse zuerst etwas bestellen, bevor er aufs Klo dürfe. Also hat der Bub ohne Speisekarte halt Würstel und Cola bestellt. Ich fragte mich damals, warum sich der Wirt nicht über mehr als 60 hungrige Gäste freute, sondern über den einen...

