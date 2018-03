Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Osterferien sorgen für höheren Preisdruck

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März zugenommen. In sechs Bundesländern stiegen die Verbraucherpreise mit Jahresraten von 1,5 bis 1,7 Prozent. Im Februar hatten die Steigerungen 1,1 bis 1,6 Prozent betragen. Ursache für die anziehende Teuerung dürfte zumindest teilweise die vergleichsweise frühe Lage der Osterferien sein, die in diesem Jahr im März beginnen. Im Vorjahr lagen sie im April. Zu den Ferienterminen steigen die Preise für Pauschalreisen und Hotelübernachtungen. Im nächsten Monat dürfte die Teuerungsrate deshalb wieder nachlassen.

Deutsche Arbeitslosigkeit fällt im März stärker als üblich

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im März stärker gefallen als in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zum Februar sank die Zahl der arbeitslos Gemeldeten trotz späten Wintereinbruchs um 88.000 auf 2,458 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte (BA). Damit ging die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent zurück. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist so gut wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.

Arbeitgeber rufen Regierung zu "Offensive für Arbeit" auf

Die deutschen Arbeitgeber haben zum Start der neuen Regierung eine fünf Punkte umfassende "Offensive für Arbeit" gefordert. Zu den in Berlin vorgelegten Kernforderungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zählt die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 3 Prozent um 0,3 Prozentpunkte ab 1. Juli. Union und SPD haben diese Absicht bereits in ihrem Koalitionsvertrag formuliert, allerdings ohne ein Datum zu nennen.

Harker erhöht Projektion 2018 auf drei Fed-Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, hat seine Projektion zu den Zinsen erhöht und erwartet jetzt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr. Bisher hatte er mit zwei Anhebungen gerechnet. Seine veränderte Einschätzung begründete er mit der stärkeren Inflation. "Wir haben eine Festigung bei der Inflation gesehen", sagte er bei einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Großbritannien steht vor gedämpftem Abschlussjahr in der EU

Großbritannien ist die am wenigsten wachsende Volkswirtschaft in der Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer (G7). Die Unsicherheit über den Brexit hindert die Wirtschaft daran, die Vorteile eines synchronisierten globalen Aufschwungs voll auszuschöpfen. In genau einem Jahr scheidet das Land aus der Europäischen Union aus. Im vierten Quartal 2017 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist die schwächste Wachstumsrate innerhalb der G7-Staaten.

Entscheidung über Antrag auf Auslieferungshaft für Puigdemont erst nach Ostern

Die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft wird nach eigenen Angaben erst nach Ostern über die Beantragung eines Auslieferungshaftbefehls für Carles Puigdemont entscheiden. Das sagte eine Sprecherin in Schleswig. Der katalanische Ex-Regionalpräsident war am Sonntag aufgrund eines von Spanien ausgestellten Europäischen Haftbefehls bei der Durchreise durch Schleswig-Holstein festgenommen worden.

Al-Sisi bei Präsidentenwahl in Ägypten im Amt bestätigt

Bei der Präsidentenwahl in Ägypten ist Staatschef Abdel Fattah al-Sisi nach Angaben der Staatsmedien im Amt bestätigt worden. Nach ersten Prognosen habe er 92 Prozent der Stimmen auf sich vereint, meldeten am Donnerstag die Zeitung Achbar al-Dschum sowie die Nachrichtenagentur Mena. Ein deutlicher Sieg von Amtsinhaber al-Sisi galt bei der international kritisierten Wahl als sicher.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien März Verbraucherpreise +1,39% (Feb: +1,48%) gg Vorjahr

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Feb +5,4 Mrd GBP (Jan: +4,8 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Feb +3,7 Mrd GBP (Jan: +3,4 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Feb 63.910 (Jan: 67.110)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Feb +1,6 Mrd GBP (Jan: +1,3 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Feb PROG: +1,5 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 4Q Defizit 18,4 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE Defizit 24,3 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 3Q revidiert auf Defizit 19,2 Mrd GBP von Defizit 22,8 Mrd GBP

GB/Investitionen 4Q endgültig +0,3% gg Vq; +2,6% gg Vj

GB/Investitionen 4Q revidiert von vorläufig unverändert gg Vq; +2,1% gg Vj

