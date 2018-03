Liebe Leser,

zwischenzeitlich über 10% büßte die SMA Solar-Aktie am Mittwoch im Xetra-Handel ein. Gewiss, die Technologie-Aktien hatten es schwer, nachdem die technologielastige Nasdaq am Vortag in den USA schwächere Kurse gebracht hatte. Das wurde dann von diversen technologielastigen Aktien in Deutschland am Mittwoch gewissermaßen nachgeholt. Es gab aber auch unternehmensspezifische Neuigkeiten. Und zwar hat SMA Solar die Geschäftszahlen für 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen hatte ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...