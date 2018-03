Liebe Leser,

als wenig gefragt zeigten sich am Mittwoch Technologie-Aktien wie Infineon. Kein Wunder: Am Vortag hatte es in den USA an der technologielastigen Nasdaq teilweise herbe Kursverluste gegeben. Und im Fahrwasser davon schwammen am Mittwoch gewissermaßen Titel wie Infineon. Zwischenzeitlich ging es da deutlich über 3,5% bergab. Im DAX - und die Infineon-Aktien sind bekanntlich im deutschen Leitindex enthalten - hatte die Aktie damit die rote Laterne am Mittwoch. Sprich: Kein DAX-Titel ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...