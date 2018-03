Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im März wieder etwas stärker gestiegen, allerdings schwächer als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte, lag das Preisniveau 1,6 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Im Februar hatte die Inflationsrate lediglich 1,4 Prozent betragen. Analysten hatten für März im Schnitt jedoch mit einer Rate von 1,7 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhte sich das Preisniveau um 0,4 Prozent. Auch das war etwas schwächer als mit plus 0,5 Prozent erwartet.

Nach europäischer Berechnungsmethode (HVPI) ergibt sich ein ähnliches Bild. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Preisauftrieb 1,5 Prozent, zum Vormonat erhöhte sich der HVPI um 0,4 Prozent. Auch dies lag jeweils 0,1 Punkte unter den Markterwartungen.

Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) führten den etwas stärkeren Preisauftrieb auf die frühe Lage des Osterfestes in diesem Jahr zurück. Aus dem selben Grund dürfte sich die Teuerungsrate im April wieder abschwächen. "Zudem gilt zu berücksichtigen, dass die Konsensschätzung leicht verfehlt wurde, und auch in Spanien fiel der Preisanstieg geringer aus als erwartet." Die Europäische Zentralbank dürfte damit weiterhin keine Eile haben, ihre sehr lockere Geldpolitik etwas zu straffen./bgf/jkr

