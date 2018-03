FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der Verunsicherung wegen möglicher Fahrverbote will nun auch Volkswagen Dieselkunden mit einem Rücknahmeversprechen in die Autohäuser locken. Ab kommende Woche bietet die Kernmarke beim Kauf eines neuen Diesels die Garantie für drei Jahre, dass bei einem etwaigen Fahrverbot am Wohnsitz oder Arbeitsort das Fahrzeug getauscht werden kann. Das Fahrzeug wird dann zum Zeitwert zurückgenommen, wenn sich der Kunde einen Neu- oder Jahreswagen kauft, der nicht von Fahrverboten betroffen ist, wie VW mitteilte.

Die Aktion läuft den weiteren Angaben zufolge bis Ende dieses Jahres. Die Umweltprämie, bei der ältere Diesel im Gegenzug für einen neuen Selbstzünder von der Straße geholt werden, verlängerte der Wolfsburger Konzern um drei Monate bis Ende Juni.

Mit ähnlichen Garantieversprechen für Dieselwagen für den Fall von Fahrverboten werben bereits BMW, Peugeot oder Nissan um die Kunden.

March 29, 2018 07:59 ET (11:59 GMT)

