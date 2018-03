Bad Marienberg - In den kommenden zwölf Monaten sollen wegen des Brexit rund 5.000 Finanz-Jobs aus London abgezogen oder in den verbleibenden EU-Staaten neu geschaffen werden, so die Experten von "FONDS professionell". Das habe eine Umfrage der Agentur Reuters unter 119 Finanzunternehmen ergeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...