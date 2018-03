Der Windpark-Projektierer hat seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert und dabei seine neue Strategie bekräftigt. Diese sieht den Einstieg von PNE Wind ins Photovoltaik- und Speichergeschäft vor.PNE Wind will sich mit seiner Strategie "Scale up" vom Windpark-Projektierer zum Clean-Energy-Solution-Provider weiterentwickeln. Dafür wird das Unternehmen mit Sitz in Cuxhafen künftig Photovoltaik, Speicher und die Power-to-Gas-Technologie in sein operatives Geschäft mit aufnehmen, wie es bei der Vorstellung seines Finanzberichts für 2017 am Mittwoch mitteilte. Ziel ist es, mit der strategischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...