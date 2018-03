Hamburg - Der Fondshandel der Börse Hamburg konnte im März das hohe Umsatzvolumen vom Vormonat nicht halten, so die Börse Hamburg.Mit 48 Mio. Euro habe der Handelsumsatz im dritten Monat des Jahres deutlich unter dem Ergebnis vom Februar (68 Mio. Euro) gelegen. Im ersten Quartal 2018 hätten die Fondsumsätze ein Volumen von 187 Mio. Euro erreicht und lägen damit auch deutlich unter dem Niveau der Vorjahresperiode (251 Mio. Euro). Der Fondshandel habe im März unter den Ereignissen am Aktienmarkt gelitten, von dem er sich nicht abkoppeln könne. Nach dem überraschenden Flash Crash im Februar sei die Verunsicherung an den Märkten unverändert groß und habe sich im März nicht gelegt.

