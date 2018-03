Die MPH Health Care AG aus Berlin (ISIN: DE000A0L1H32) will für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 4,24 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,72 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 11. Juli 2018 statt. Im Vergleich zum Vorjahr (0,12 Euro) wird die Dividende um 66,7 Prozent ...

