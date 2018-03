Liebe Leser,

diese Frage stellen sich alle Tesla-Aktionäre beim Blick auf das aktuelle Chartbild. Denn es scheint so, als ob der Aufwärtstrend in den letzten Tagen endgültig gebrochen wurde und sich eine große Trendwende beim Elektroautobauer abzeichnet. Hinzu kommen schlechte Nachrichten von allen Seiten. Wie sieht die Lage also konkret aus?

Letzte Rettung bei 240 US-Dollar

Das charttechnische Unheil begann bei Tesla mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie. Ohne auch nur ... (Sebastian Steyer)

