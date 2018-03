Liebe Leser,

das sieht nicht gut aus: Am Dienstag gab es die Zahlen für 2017 von Nordex, und am Mittwoch geht die Aktie auf Tauchstation, verliert zwischenzeitlich im Xetra-Handel deutlich über 10%. Waren die Zahlen denn so schlecht? Um es vorab zu sagen - die vorläufigen Ergebnisse wurden im Grunde bestätigt. Insofern gab es also eigentlich keine Überraschung. Die am Dienstag veröffentlichten Zahlen zeigen einen Umsatz von 3,08 Mrd. Euro in 2017 sowie ein bereinigtes Ebitda (= Ergebnis ... (Peter Niedermeyer)

