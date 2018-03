Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Borussia Dortmund 0.25% ulsiTrader (DLBPOSTT): Der BVB will Einäugiger unter Blinden bleiben, man hat sich gemütlich in der miefiger Provinzliga eingerichtet. Nur so kann ich die Watzke- Aussagen deuten. Bei der nächsten Gegenbewegung fliegen die Aktien hier raus. (29.03. 13:11) >> mehr comments zu Borussia Dortmund: www.boerse-social.com/launch/aktie/borussia_dortmund BayWa 1.69% Quantum01 (AH2448TO): Der letzte kleine Kauf vor Ostern. Die Zahlen der Baywa konnten...

Den vollständigen Artikel lesen ...