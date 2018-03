Die Sorge der Anleger vor einer Privatfehde zwischen US-Präsident Donald Trump und Amazon kostete die Aktie am Mittwoch rund 4,5 Prozent an Wert - und die Aktionäre mehrere zehn Milliarden Dollar an Börsenwert. Jetzt gibt es Entwarnung: Das Weiße Haus plant keine Strafaktionen. Noch nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...