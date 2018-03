- Termine vom 9. bis 15. April - === M O N T A G, 9. April 2018 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:00 FR/LVMH, Umsatz 1Q, Paris *** - EU/EZB, Veröffentlichung des Jahresberichts D I E N S T A G, 10. April 2018 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 07:40 DE/Varta AG, Jahresergebnis, Ellwangen *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil in Sachen "Gewerbesteuer", Karlsruhe 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV, Weimar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar *** 14:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil in Sachen "Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer", Karlsruhe *** 14:30 US/Erzeugerpreise März - DE/Bundesregierung, Kabinettsklausur (bis 11.4.), Schloss Meseberg M I T T W O C H, 11. April 2018 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK (per Livestream) 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV, München *** 10:30 GB/Industrieproduktion Februar *** 10:30 GB/Handelsbilanz Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:30 DE/SAFE Policy Center, Vortrag von Eesti-Pank-Präsident Hansson zum Thema: "Euro Area Monetary Policy: Effects and Side-effects", Frankfurt *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20./21. März - FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris D O N N E R S T A G, 12. April 2018 *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:40 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis, Aschheim *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg 10:00 DE/Bauer AG, BI-PK, München 10:00 DE/KfW, BI-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 12:00 DE/Puma SE, HV, Herzogenaurach *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 8. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 13. April 2018 *** 05:00 CN/Handelsbilanz März *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Jahresergebnis, Berlin 10:00 DE/Covestro AG, HV, Bonn 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfung für Irland (Moody's), Luxemburg (Fitch), Polen (S&P), Slowakei (DBRS), Spanien (Moody's), USA (Moody's) S O N N T A G, 15. April 2018 - DE/Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion, Dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (bis 16.4.), Potsdam ===

