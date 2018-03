Egal ob Daimler, die Deutsche Bank oder Siemens: Abspaltungen und Börsengänge sind schwer in Mode. Selbstständige Töchter agieren schneller und flexibler - doch geht etwas schief, kann es sogar an die Existenz gehen.

Das "böse" Wort nimmt bei Continental niemand in den Mund. Es gehe um "agilere, flexible Einheiten, die unabhängig entscheiden", um schnell auf den Wandel in der Branche reagieren zu können, umschreibt der Vorstand des Autozulieferers wolkig die Überlegungen für das, was schlicht "Aufspaltung" oder gar "Zerschlagung" bedeutet. Egal wie man es nennt: Abspaltungen von Unternehmensteilen (Spin-off), Börsengänge von Töchtern sind in Deutschland in Mode gekommen. Eine komplette Zerlegung haben bislang aber nur die großen Energieversorger E.On und RWE gewagt. Hinter den meisten dieser Pläne steckt die Sorge, dass Deutschlands Konzerne zu groß und unbeweglich geworden sind, um auf Umbrüche wie die Digitalisierung oder das Elektroauto zügig reagieren zu können.

"Wir müssen schneller werden", begründet Siemens-Chef Joe Kaeser seine Idee eines "Flottenverbundes" weitgehend unabhängiger Unternehmen, die nur der Name Siemens verbindet. Auch der ehemalige Bahn-Chef Rüdiger Grube, der inzwischen für die Investmentbank Lazard arbeitet, betont: "Schnelligkeit ist heute ein erfolgsbestimmender Wettbewerbsfaktor. Das können Sie in einem Konglomerat nicht mehr leisten." Die Theorie: Der Vorstand eines börsennotierten Unternehmens entscheidet in Eigenverantwortung mutiger als ein Bereichsleiter, der sich in Abstimmungsschleifen mit dem Mutterkonzern verliert.

Die Medizintechnik-Sparte Siemens Healthineers ist gerade angetreten, das zu beweisen. Nach einer Studie von Lazard war es seit 2007 erst der elfte Börsengang einer Konzerntochter in Deutschland, der zwölfte folgte mit dem Deutsche-Bank-Vermögensverwalter DWS auf dem Fuße. Die meisten Listings fanden seit 2015 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...