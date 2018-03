Finanzminister Scholz sei der "Schuldenkönig" Deutschlands, titelten einige Medien. Das Handelsblatt hat sich die Zahlen einmal genauer angeschaut.

Linke Politiker können nicht mit Geld umgehen. Dieses gängige Vorurteil erhielt am Dienstag neue Nahrung. Laut Daten des Statistischen Bundesamts waren Thüringen und Hamburg trotz des Super-Aufschwungs 2017 Spitzenreiter beim Schuldenmachen.

Während fast alle anderen Bundesländer Verbindlichkeiten abbauten, hat Linkspartei-Politiker Bodo Ramelow den Schuldenstand Thüringens um 4,4 Prozent in die Höhe getrieben, Scholz sogar um 4,7 Prozent. Gerade bei SPD-Politiker Scholz hat der Anstieg eine besondere Note, schließlich soll er als frisch gekürter Bundesfinanzminister die "schwarze Null" sichern.

Schnell titelten diverse Medien: Scholz sei der "Schuldenkönig" Deutschlands. Was aber irritiert: Hamburg hat im Vorjahr gleichzeitig einen Haushaltsüberschuss von 7,1 Prozent eingefahren, Thüringen sogar von sage und schreibe zehn Prozent. Und trotzdem schießen die Schulden beider Länder nach oben? Wie kann das sein?

Das Handelsblatt ist dieser Frage nachgegangen und hat die Vorwürfe gegen Ramelow und Scholz einem Faktencheck unterzogen. Und so viel lässt sich sagen: Zumindest die Vorwürfe gegen Scholz sind in dieser Härte nicht gerechtfertigt.

Warum? Der Teufel liegt wie immer im Detail, ohne ein bisschen Statistik lässt sich die Sache nicht erklären: Der Hamburger Kernhaushalt war im Vorjahr laut Statistischem Bundesamt mit 600 Millionen Euro im Plus. Trotzdem sind die Schulden Hamburgs von 31,3 auf 32,7 Milliarden gestiegen.

Der Grund dafür: Das Statistische Bundesamt rechnet auch "Nebenhaushalte" in seine Berechnungen zum Schuldenstand ein. Das ist auch richtig so. Länder verstecken in solchen Schattenhaushalten gerne mal Schulden. Und in Hamburg ist die Verschuldung in diesen Nebenhaushalten laut Statistischem Bundesamt um 2,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...