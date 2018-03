Ein Bericht über wachsende Zweifel an der kartellrechtlichen Genehmigung der Fusion mit dem US-Rivalen Praxair hat am Donnerstag Linde zu schaffen gemacht. Die Aktien des Industriegasekonzerns brachen um 3,5 Prozent auf 165,45 Euro ein und hielten im Dax damit die rote Laterne. Praxair-Titel wurden in New York ebenfalls mit einem Abschlag erwartet.

