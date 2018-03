Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: AIXTRON SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung AIXTRON SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2018 in Aachen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-29 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AIXTRON SE Herzogenrath ISIN DE000A0WMPJ6/WKN A0WMPJ ISIN DE000A2LQHL9/WKN A2LQHL Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit die Aktionäre der AIXTRON SE mit dem Sitz in Herzogenrath zu der am Mittwoch, den 16. Mai 2018, um 10:00 Uhr MESZ im Hotel Pullman Aachen Quellenhof, Monheimsallee 52, 52062 Aachen, stattfindenden *ordentlichen Hauptversammlung* ein. I. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2017 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv abrufbar. Sie werden auch in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und dort erläutert. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen; es wird keine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 gezahlt. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der AIXTRON SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der AIXTRON SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. 5. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands* Gemäß § 120 Abs. 4 AktG kann die Hauptversammlung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Zuletzt hat die Hauptversammlung der AIXTRON SE vom 23. Mai 2013 das derzeit geltende Vorstandsvergütungssystem gebilligt. Nun soll der Hauptversammlung erneut Gelegenheit gegeben werden, über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zu beschließen. Der Aufsichtsrat hält das aktuelle Vergütungssystem des Vorstands sowohl was die Höhe der Vergütung als auch die Vergütungsstruktur anbelangt, für angemessen. Zur Einschätzung der Angemessenheit der Höhe der Vergütung hat der Aufsichtsrat sowohl in einem horizontalen Marktvergleich als auch einem vertikalen Vergleich innerhalb des Unternehmens durchgeführt. Das System beinhaltet sowohl transparent dargestellte kurzfristige (variable Vergütung in bar) als auch langfristige Anreize (variable Vergütung in Aktien mit einer Wartezeit von drei Jahren sowie Aktienoptionen). Es gibt keine darüber hinaus vereinbarten Sondergratifikationen oder Anreize. Das Vergütungssystem enthält keine expliziten Clawback-Regelungen da bei vorsätzlichen Pflichtverletzungen des Vorstands im deutschen Zivil- und Aktienrecht bereits umfassende Schadenersatzpflichten geregelt sind. Das derzeit geltende Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist ausführlich im Vergütungsbericht dargestellt, der als Teil des Konzernlageberichts im Geschäftsbericht 2017 abgedruckt ist. Der Vergütungsbericht mit den Angaben zur Vergütung des Vorstands ist damit auch Bestandteil der unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv abrufbar sind und auch in der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das bestehende System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der AIXTRON SE zu billigen. 6. *Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrates auf fünf Mitglieder und entsprechende Satzungsänderung* _Angesichts der Größe und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats, der auch in der zukünftigen Zusammensetzung über Sachverstand in den Bereichen Technologie, Finanzen/Rechnungslegung, Kapitalmarkt sowie Strategie und Unternehmensführung verfügt, schlägt die Verwaltung die Verkleinerung von sechs auf fünf Mitglieder vor._ Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ('SE-Verordnung'), § 17 SE-Ausführungsgesetz und § 11 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen, wobei die Hauptversammlung gemäß der aktuellen Satzungsfassung auch eine andere durch drei teilbare Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern bestimmen kann. Der Aufsichtsrat der AIXTRON SE ist nicht mitbestimmt. Die Amtszeit eines der derzeit amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich von Herrn Prof. Dr. Rüdiger von Rosen, endet mit Beendigung der am 16. Mai 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung als derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Durch die Änderung des § 95 Satz 3 AktG im Zuge der 'Aktienrechtsnovelle 2016' ist das vormals bestehende Erfordernis der Dreiteilbarkeit der Mitgliederanzahl des mitbestimmungsfreien Aufsichtsrates für die Aktiengesellschaft entfallen, was durch das Abschlussprüfungsreformgesetz vom 10. Mai 2016 auch für die SE in § 17 Abs. 1 Satz 3 SE-Ausführungsgesetz entsprechend nachgezogen wurde. Es soll nun der Aufsichtsrat der Gesellschaft von derzeit sechs auf zukünftig fünf Mitglieder verkleinert und hierzu die Satzung der Gesellschaft entsprechend geändert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: § 11 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst: '1. Der Aufsichtsrat besteht aus 5 (fünf) Mitgliedern.' 7. *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung (§ 17 Ziffer 3, 4 und 5 der Satzung)* Um die erforderliche unabhängige Kontrollfunktion des Aufsichtsrats im Sinne einer guten Unternehmensführung zu gewährleisten, schlägt der Aufsichtsrat eine Anpassung seines Vergütungssystems unter vollständigem Verzicht auf eine variable Vergütung vor. Die Aufsichtsratsvergütung soll angepasst werden, um den erhöhten Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit sowie den Entwicklungen bei Aufsichtsratsvergütungen Rechnung zu tragen und um weiterhin qualifizierte Kandidaten für den Aufsichtsrat gewinnen zu können. Die Höhe der vorgeschlagenen Vergütungskomponenten ist nach Einschätzung der Verwaltung gegenüber vergleichbaren Unternehmen sowohl marktüblich als auch angemessen. Die aktuelle, von der Hauptversammlung vom 19. Mai 2011 beschlossene Regelung zur Aufsichtsratsvergütung in § 17 Ziffer 3 bis 5 der Satzung der Gesellschaft sieht derzeit für die Mitglieder des Aufsichtsrates neben der Erstattung ihrer Auslagen (einschließlich der ggfs. auf ihre Aufsichtsratsbezüge oder ihre Auslagen entfallenden Umsatzsteuer) eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00 vor, wobei der Vorsitzende das Dreifache und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache erhält. Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten als nach oben begrenzte variable Vergütung insgesamt 1 Prozent des Bilanzgewinns der Gesellschaft, vermindert um einen Betrag von 4 Prozent der auf das Grundkapital

