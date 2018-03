Baar (awp) - Der Vermögensverwalter Partners Group investiert gemeinsam mit dem kanadischen Pensionsfonds OPTrust in die US-amerikanische Superior Pipeline Company. Die Partner übernehmen von der Besitzerin Unit Corporation 50% an dem Energieinfrastruktur-Unternehmen, wie Partners Group am Freitag mitteilt. Die Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...