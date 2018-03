Zum Handelsstart der amerikanischen Börsen am Donnerstag geht es für Amazon weiter bergab. Der Dow Jones startete allerdings positiv in den letzten Handelstag vor Ostern.

Nach einer öffentlichen Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an Amazon sank der Kurs der Aktie des weltweit agierenden Online-Handelskonzerns zum amerikanischen Börsenstart am Donnerstag um mehr als zwei Prozent. "Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Dies lasse den Vereinigten Staaten enorme wirtschaftliche Schäden entstehen.

Laut des Nachrichtenportals Axios ist Trump "besessen von Amazon" ...

