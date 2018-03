Moneycab: Herr Konovalov, der Name Ihres Unternehmens "Technologies Improving the World", TIW, gibt gleich schon den Takt vor. Wie ist es seit dem Start im 2014 gelaufen, wo konnten Sie die Welt schon ein wenig verbessern?

Alexander Konovalov: Natürlich geht die Geschichte des Unternehmens viel weiter zurück. Bereits als Kind war ich ein großer Fan von Physik und Radioelektronik. Technik hat mich schon immer interessiert. Ich bekam die Chance, zuerst Bauingenieur und dann Ökonom zu werden. Danach machte ich einen Senior Executive ??? und arbeitete als Finanzdirektor eines Industriekonzerns. Später wurde ich Gesellschafter von mehreren Industrieunternehmen und war als Unternehmensberater für Finanzen und Recht tätig. Dieser lange Weg (17 Jahre) brachte mir einzigartige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen und hilft mir heute sehr. Das unterscheidet unser Unternehmen von vielen Startups.

Ich habe festgestellt, dass meine harte Arbeit die Welt überhaupt nicht verbessert. Gleichzeitig hatte ich Ideen, die dann drei bis fünf Jahre später eingeführt wurden. Sie werden seither irgendwo in den großen Technologiekonzernen umgesetzt.

2011 hatte ich die Ideen für Droid Translator und United Help. Beide Ideen entstanden aus selbst erlebten Situationen. Zum Beispiel die Idee für DROTR: ich kann nur Russisch und Ukrainisch, aber kein Englisch und konnte mich nur schwer international verständigen. Und was United Help betrifft: Ich wurde einmal überfallen und hatte keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Und als mein Sohn geboren wurde, wollte ich etwas schaffen, was ihn und meine Famillie effektiv schützt.

2011 entwickelten wir versuchsweise den weltweit ersten Newsreader mit Sprachsteuerung. Man konnte Auto fahren und Nachrichten aus dem Internet hören, wobei man die Seiten mit Ihrer Stimme aussuchte. Eine praktische Sache und sehr bequem. Später setzte Forbes Ukraine mein Patent auf Sprachsteuerung für Smartphones auf die Liste der fünf besten Patente. Aber wir mussten die App aufgeben, weil sie kein Geld brachte (alle Newsreader von den großen Playern waren bereits kostenlos). Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Welt mit solchen Innovationen besser wird. Die Leute sind dankbar und das ist toll.

Ich bin ja Gott sei Dank nicht der einzige bin, der DROTR und United Help braucht, sondern die ganze Welt. Es dauerte dann fast zwei Jahre, mein Leben komplett umzukrempeln und 2013 habe ich begonnen, meine Ideen umzusetzen. Der Name für das Unternehmen war schnell gefunden. Ich entschied mich für einen Namen, der buchstäblich das beschreibt, was wir machen: Technologien, die die Welt verbessern - Technologies Improving the World. Und als ich die erstaunten Augen unserer Kunden und Experten bei der LeWeb-2013 in Paris sah, sowie die Publikationen und Berichte aus der ganzen Welt, war das ein unbeschreibliches Gefühl. Da erkennt man den Wert der eigenen Arbeit und die globale Bedeutsamkeit. Es ist einfach schön zu wissen, dass wir weltweit die ersten waren, die Anrufe übersetzen. Wir brachten dabei sogar einen weltweiten Trend im Bereich der Übersetzungsentwicklung in Gang. Vor uns liegt ein aufregender Weg, wobei der Grundstein für die Entwicklung dieses globalen Geschäfts bereits gelegt ist.

Wie sehen die Besitzverhältnisse von TIW aus, sind Sie auf der Suche nach weiteren Investoren oder Teilhabern?

Wir haben eine einfache Struktur bei den Besitzverhältnissen. Eugen von Rubinberg und ich sind gleichberechtigte Partner. Die Rubinberg AG (Schweiz) arbeitet mit Investoren und Partnern, und ich kümmere mich um das operative Management und die Produktentwicklung. Meine Hauptaufgabe ist, Innovationen zu generieren und umzusetzen. Innovationen sind nicht nur Technologien, sondern auch neue Ansätze in der Wirtschaft.

Mit heutigem Stand sind wir für Kooperations- und Investmentvorschläge offen, wobei wir bei diesem Thema sehr vorsichtig sind. Wir haben Ressourcen, um unsere Produkte auf den Markt zu bringen. Wir wissen, wo und wie man sie verkauft. Investitionen sind nicht unser Ziel. Wir wollen, dass unsere Partner die gleichen Zielvorstellungen haben und dass wir unsere Energie entsprechend darauf ausrichten, um das größte Unternehmen der Welt zu schaffen. Hierzu müssen wir natürlich die Anstrengungen vieler Leute und Unternehmen bündeln. Aber wir bewegen uns bereits aktiv in diese Richtung.

Sie haben den Hauptsitz mit der Geschäftsleitung in der Schweiz, die Entwicklung findet vor allem in Kiew und Prag statt. Wie hat sich diese Aufteilung ergeben, in welchen Regionen und Ländern sehen Sie die grössten Wachstumschancen für TIW?

In Kiew haben wir ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Programmierer in der Ukraine hochqualifiziert und weltweit anerkannt. Die Entwicklung findet dabei ausschließlich in Kiew statt. Seit die Produkte verkaufsbereit sind, haben wir aber auch zum Beispiel in Mannheim (Deutschland) ein Büro für Help United eröffnet. Wir planen zur Entwicklung der Verkäufe auch weitere Büros in der Schweiz und in Deutschland. Außerdem haben wir damit begonnen, ein Repräsentativbüro in den USA einzurichten. Verkauf, Public Relation, Marketing und Managementstrategie - all das wird sich auf das Team in der Schweiz konzentrieren, das wir stetig weiter entwickeln wollen. Ich möchte in diesem Jahr ein Arbeitsvisum für die Schweiz beantragen und mit meiner Familie hierher ziehen, um mich völlig auf die Geschäftsausdehnung zu konzentrieren und ein globales Verkaufssystem aufzubauen.

Eines der grössten Probleme für die meisten Startups ist die Finanzierung in der Startphase ...

