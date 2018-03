Der Dow Jones hat sich gestern zum Handelsschluss recht unbewegt präsentiert. Am Ende des Tages ging er 0,04 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq wiederum verlor erneut über ein Prozent. Wie der US-Markt heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.