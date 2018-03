Der Bundesgerichtshof hat der Daimler-Tochter MyTaxi erlaubt, weiter Preisnachlässe bei Taxifahrten anzubieten. Die Rabattaktion verstoße nicht gegen die Taxi-Preisbindung, heißt es in dem weitreichenden Urteil

Taxi-Apps wie die der Daimler-Beteiligung MyTaxi dürfen weiterhin Rabattaktionen wie Fahrten zum halben Preis anbieten. Dieses weitreichende Urteil hat am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gefällt. Die Rabattaktionen verstießen nicht gegen die Preisbindung im Taxigewerbe, entschied der BGH in letzter Instanz. Eine Verdrängung konkurrierende Taxiunternehmen finde nicht statt, weil die Bonusaktionen ...

