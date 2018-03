Ein dramatisch wirkendes Minus von 8,7 Prozent ausgerechnet am Tag, an dem Evotec seine 2017er-Bilanz sowie die Perspektive für das laufende Jahr präsentierte … das wirkt, als wäre der Ausblick schlicht miserabel gewesen. War er aber nicht. Es war der abstürzende TecDAX, der Druck auf die Technologieaktien, der dazu führte, dass die ebenfalls im TecDAX notierte Evotec (ISIN: DE0005664809) derart unter die Räder kam. Denn die Perspektive deutlich steigender Umsätze und eines trotz zugleich steigender Aufwendungen für Forschung und Entwicklung höher erwarteten Gewinns entsprach dem, was man erwarten konnte: Weiteres Wachstum. Und nichts deutete darauf hin, dass dieser Erfolgspfad, der Evotec bereits schwarze Zahlen einbringt, wo ...

