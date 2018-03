Die erste Hälfte des 116 Megawatt großen Photovoltaik-Kraftwerks in der Dominikanischen Republik sollen bereits im Juni in Betrieb gehen. Den Stromabnahmevertrag dafür hat F&S Solar schon im vergangenen Jahr abgeschlossen.F&S Solar hat sich im März gemeinsam mit Investoren und Banken ein Bild vom aktuellen Baufortschritt des ersten 58 Megawatt-Abschnitts des Projekts "Montecristi" in der Dominikanischen Republik gemacht. Bereits im Juni soll dieser Abschnitt des Photovoltaik-Kraftwerks mit insgesamt 116 Megawatt ans Netz gehen, wie der deutsche Projektierer am Donnerstag mitteilte. Die zweite ...

