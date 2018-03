Die Angst vor Protektionismus trifft die Aktien der Logistikbranche heftig. Zum Teil sind die Verluste übertrieben. Wie Anleger jetzt profitieren.

Am 22. März sackt die deutsche Hafen-Aktie HHLA um vier Prozent ab. Mehr als doppelt so stark wie der Dax an diesem Handelstag. US-Präsident Donald Trump hatte gerade Strafzölle von 60 Milliarden Dollar auf Importe aus China beschlossen: IT, Mobilfunk und Konsumelektronik. Die Chinesen wollen im Gegenzug Zölle auf Schweinefleisch, Stahlrohre und Wein aus den USA erheben.

Bisher verhallt die Warnung von Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, ungehört: "In einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner." Ganz oben auf der Verliererliste stehen Unternehmen der Logistikbranche wie HHLA. Denn alle Waren, die Amerikaner und Chinesen nun mit Zöllen belasten, werden teurer und damit seltener um den Erdball transportiert. Abzulesen ist das am aktuell schwächelnden Baltic Dry Index, der die Frachtraten für wichtige Güter, darunter Kohle, Eisenerz und Getreide abbildet (siehe Grafik). Er gilt als zuverlässiger Frühindikator.

In Europa sind die Einschläge des Handelskriegs bereits zu spüren. Noch im Sommer tat Unternehmer Klaus-Michael Kühne im Interview mit der "Welt" die protektionistischen Pläne von Trump als "Parolen" ab. Und hoffte, dass es dabei bliebe. Jetzt gerät die Aktie seines Logistikkonzerns Kühne + Nagel unter Druck: minus 16 Prozent seit Jahresanfang. "Von einem verschärften Handelskrieg wären vor allem Schifffahrt, Fluglinien und Speditionen betroffen", sagt Axel Brosey, Logistikexperte der Fondsgesellschaft Union Investment.

Da 90 Prozent des Welthandels über die Ozeane geht, trifft es zuerst das Geschäft der Reeder. So verlor der weltgrößte Reederei-Konzern MØller-Maersk seit Anfang Februar rund zwölf Prozent. Die natürlichste Reaktion für Anleger wäre jetzt, Aktien der Logistikbranche zu meiden. Doch damit würden sie sich Chancen entgehen lassen. Denn an der Börse werden bei schlechten Nachrichten in Sachen Protektionismus zunächst alle Konzerne abgestraft, die mit dem Welthandel verknüpft sind. Dabei werden Unternehmen mit nach unten gerissen, die objektiv weniger von Strafzöllen betroffen sind als vermutet.

Eine solche Konstellation ist wie gemacht für Kontra-Investoren - also Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...