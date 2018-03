Die Weltbörsen bleiben unter Druck: Immer wenn man auf die Erholung setzte legte Trump mit, bisher noch verbalen, Drohungen zum Handelskrieg nach. Diese Woche standen die US-Tech-Werte unter Druck. Was dahinter steckt, welche Sorgen die BMW-Aktie in den Keller trieben, ob John Cryan die längste Zeit CEO der Deutschen Bank war, und worauf Sie sich in der kommenden Woche einstellen sollten, erfahren Sie in dieser Ausgabe "Die Woche". Johanna Claar und Patrick Dewayne werfen einen Blick auf den Markt und einige Einzelwerte, die diese Woche besonders im Fokus standen, außerdem auf die Termine der kommenden Woche.