Die Aktie von Volkswagen findet sich heute an der DAX-Spitze wieder. Der Autobauer will den Börsengang seiner Truck-Sparte auf den Weg bringen. In der kommenden Woche sollen erste Voraussetzungen getroffen werden. Volkswagen ist heute auch der Trading-Tipp des Tages. Zu diesem erfahren Sie hier mehr von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.