DGAP-Media / 2018-03-29 / 15:46 Pressemitteilung 29. März 2018 *MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist weiter auf Wachstumskurs* *- Umsatzerlöse steigen um 2,6% auf rund 142,4 Mio. EUR* *- Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 4,0 Mio. EUR* _Besigheim, 29. März 2018 _ *MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK* hat am heutigen Freitag in Besigheim, als einer der führenden Logistikdienstleister, seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Die in der Gruppe konsolidierten Gesellschaften steigerten die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,6% auf rund 142,4 Mio. EUR (Vorjahr: 138,8 Mio. EUR). Mit einem Betriebsergebnis in der Gruppe von 4,0 Mio. EUR konnte erneut ein solides Niveau erreicht werden. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 0,25 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,30 EUR). *Umsatzentwicklung* MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK erzielte in der Gruppe im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 142.376 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit die Umsatzerlöse um 3.570 TEUR gesteigert. *Ergebnisentwicklung* Das Betriebsergebnis der MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK Gruppe vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 31. Dezember 2017 belief sich auf 4.073 TEUR (Vorjahr: 5.272 TEUR). Die EBIT-Marge war auf Grund einer außerplanmäßige Projektverzögerungen eines geplanten Neuprojektes, welche zu verringerten Projektumsätzen führte, im Vergleich zum Vorjahr mit 2,9 % leicht rückläufig (Vorjahr: 3,8 %). Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich auf 3.239 TEUR (Vorjahr: 4.588 TEUR). Die zu zahlenden bzw. geschuldeten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von -1.193 TEUR (-1.663 TEUR) fielen auf Grund des etwas niedrigeren Ergebnisses ebenfalls geringer aus. *** Der Konzernjahresüberschuss belief sich mit 2.046 TEUR unter dem Vorjahresergebnis von 2.925 TEUR. Insgesamt ergibt sich ein Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,26 EUR (Vorjahr: 0,37 EUR). *Entwicklung der Geschäftsbereiche* Das Lila Geschäftsmodell, das Durchbrechen der klassischen Trennung zwischen Beratung und Umsetzung, wird über die Segmente Lila Consult, Lila Operating und Lila Real Estate abgebildet. Die vom Geschäftsbereich Lila Consult im Berichtsjahr erzielten Umsatzerlöse beliefen sich auf 2.248 TEUR (Vorjahr: 2.156 TEUR); die Veränderung der Erlöse in diesem Segment erklärt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Erlöse mit externen Kunden von 531 TEUR um 241 TEUR auf 772 TEUR, während sich die internen Erlöse mit anderen Segmenten um -149 TEUR auf 1.476 TEUR zum Vorjahr reduzierten. Durch den Anstieg der externen Erlöse war das nicht konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) des Segments mit 113 TEUR positiv (Vorjahr: -115 TEUR). Hieraus ergibt sich eine EBIT-Marge in Höhe von +5,0 % (Vorjahr: -5,3 %). Die Ausweitung bestehender Geschäftsbeziehungen zu Kunden im Bereich der operativen Logistikdienstleistungen sowie die Gewinnung weiterer Kunden in diesem Bereich schlugen sich in den Umsatzerlösen des Segments Lila Operating nieder. Insgesamt erwirtschaftete die Lila Logistik Gruppe mit ihren logistischen Lagertätigkeiten und "Value Added Services" (im Bereich Factory) sowie mit Transporten (im Bereich Route) Umsatzerlöse in Höhe von 140.006 TEUR (Vorjahr: 136.867 TEUR). Das nicht konsolidierte EBIT des Segments Lila Operating betrug 2.669 TEUR (Vorjahr: 5.097 TEUR), was einer reduzierten EBIT-Marge in Höhe von 1,9 % entspricht (Vorjahr: 3,7 %). Die Reduzierung der EBIT-Marge ist auf einen verzögerten Projektanlauf zurückzuführen, bei dem aufgebaute Kapazitäten noch nicht ausgelastet werden konnten. Die Umsatzerlöse für das Segment Lila Real Estate betragen 4.183 TEUR (Vorjahr: 2.669 TEUR). Insbesondere durch die Vermietung des neuen Logistik Service Centers "Terminal 4" in Besigheim ab Sommer 2017 und von Logistik- und Büroflächen an externe Kunden, konnten die Erlöse für das Segment Lila Real Estate deutlich gesteigert werden. Das nicht konsolidierte EBIT des Segments Lila Real Estate belief sich auf 1.453 TEUR (Vorjahr: 1.042 TEUR), welches einer EBIT-Marge in Höhe von 34,7 % (Vorjahr: 39,0 %) entspricht. *** *Ausblick* Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in einem Korridor zwischen 137 Mio. EUR und 142 Mio. EUR. Die Gesellschaft geht von einem operativen Ergebnis (EBIT) zwischen 4,8 und 5,3 Mio. EUR aus. *Unternehmensprofil* MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikberater in Deutschland. Mit den beiden Geschäftsbereichen LILA CONSULT und LILA OPERATING wird die klassische Trennung von Beratung und Umsetzung durchbrochen und ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen für die Felder Beschaffungslogistik, Produktionslogistik und Distributionslogistik angeboten. Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 19 operativen Standorten in Europa. Im März 2017 erhielt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK von General Motors zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung "Supplier of the Year". Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen: Müller - Die lila Logistik AG Oliver Streich Leiter Investor Relations Ferdinand-Porsche-Str. 4 74354 Besigheim Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125 Fax: +49 (0) 7143 810 - 129 investor@lila-logistik.com *Abdruck honorarfrei. *Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.*

