Liebe Leser,

Aurelius hat am Donnerstag erneut für Schlagzeilen gesorgt. Wer möchte, kann sich hier einen Titel mit einer sehr hohen Dividendenrendite und einer sehr schönen charttechnischen Absicherung ins Depot holen, meinen Analysten mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage. Im Einzelnen: Die Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder etwas stärker geworden. Der Titel notiert im charttechnischen Aufwärtstrend und konnte wichtige Untergrenzen in Höhe von 55 Euro bestätigen. Damit sollte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...