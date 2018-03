Bad Marienberg - Die ABB-Aktionäre haben Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett und Gunnar Brock in den Verwaltungsrat gewählt, so ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Peter Voser wurde als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Jacob Wallenberg, Matti Alahuhta, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, David Meline und Satish Pai wurden für eine weitere Amtszeit in ihrem Amt bestätigt, während sich Ying Yeh und Louis R. Hughes nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellten. Die Aktionäre wählten außerdem die vorgeschlagenen Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Den vollständigen Artikel lesen ...