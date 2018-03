Unsere letzte Kommentierung zu Kaffee überschrieben wir Ende Februar mit "Da bahnt sich etwas an!". Nun; in diesem Anbahnungsprozess steckt der Kaffeepreis noch immer. In den letzten Wochen gab es kaum noch Ausschläge. Zuletzt oszillierte er in einer vergleichsweise engen Handelsspanne zwischen 117 und 120 USC. Das fundamentale Umfeld gibt schlichtweg nicht mehr her. Der Markt ist gut versorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...