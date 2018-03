Mainz (ots) - Samstag, 14. April 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Besondere Geschwister



Nadja und Sonja wurden adoptiert. Sie wuchsen von klein an bei ihrer neuen Familie auf. Sonja ist schon lange ausgezogen. Nadja lebt noch zu Hause, sie muss betreut werden.



Seit 35 Jahren sind die beiden Schwestern. Und haben nach wie vor einen guten Draht zueinander. Jede Woche kommt Sonja vorbei. Noch stellt sich die Frage nicht, aber was passiert, wenn Nadjas Adoptivmutter irgendwann mal nicht mehr für sie da sein kann?







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121