Hubertus Heil selbst hat die Diskussion über ein Ende von Hartz IV als "notwendige Debatte" bezeichnet. Doch was dann kommen soll, sagt er nicht.

Die Erwartungen sind hoch, als der neue Arbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag zum ersten Mal die aktuellen Arbeitsmarktzahlen kommentiert. Nicht, weil Überraschungen bei den Daten zu erwarten wären. Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt, alles wie gewohnt.

Aber weil die SPD in den vergangenen Tagen und Wochen über nichts anderes so hitzig diskutiert hat wie über Hartz IV, wollen nun alle wissen, wie der zuständige Minister zum verhassten Erbe der Partei steht. Hartz IV ganz abschaffen oder weiterentwickeln? Ein solidarisches Grundeinkommen einführen oder gar ein Recht auf Arbeit? Wo will die SPD hin?

Heil verspricht das, was im Koalitionsvertrag steht: einen sozialen Arbeitsmarkt und langfristige Betreuung, damit Langzeitarbeitslose nicht von einer Kurzfristmaßnahme in die nächste gejagt werden und am Ende doch am staatlichen Tropf hängen zu bleiben. "Es geht um das Prinzip, besser Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit", sagt Heil.

So oder ähnlich hatte man das in den Vortagen auch schon von Parteifreunden gehört. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller begründet damit seine Idee eines solidarischen Grundeinkommens. Arbeitslose sollen sich als Schulhausmeister oder Hausaufgabenbetreuer verdingen und dafür vom Staat 1.500 Euro im Monat erhalten, was etwa dem Mindestlohn entspricht.

Andere SPD-Politiker hatten aber auch über das Ende von Hartz IV philosophiert - jener Erblast von Gerhard Schröders Agenda-Reformen, die die SPD bis heute für ihre niederschmetternden Wahlergebnisse verantwortlich macht.

Heil selbst war nicht unschuldig daran, dass der Geist aus der Flasche entwich, den er am Donnerstag nun wieder mühsam einzufangen versucht. In der "Bild"-Zeitung hatte er zu Wochenbeginn die Diskussion über ein Ende von Hartz IV als "notwendige Debatte" bezeichnet, "die wir führen müssen".

Nur Stunden vor der Präsentation der Arbeitsmarktdaten legte er in einem Gastbeitrag für die ...

