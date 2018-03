Solutiance AG: MBO Monitoring Geschäft - Andreas Rödel scheidet aus DGAP-Ad-hoc: Solutiance AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie Solutiance AG: MBO Monitoring Geschäft - Andreas Rödel scheidet aus 29.03.2018 / 16:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Solutiance Property GmbH, eine 100% Tochtergesellschaft der Solutiance AG verkauft die Progeo Monitoring Systeme & Services GmbH & Co KG mit Wirkung zum 31. März 2018 an Andreas Rödel. Gleichzeitig legt Herr Rödel seine Ämter als Vorstand der Solutiance AG und als Geschäftsführer der verbleibenden Tochtergesellschaften nieder. Mit dem Verkauf der defizitären Monitoring Sparte schließt die Solutiance AG den Prozess der Restrukturierung ab und fokussiert sich nunmehr voll auf das Geschäft mit softwarebasierten Lösungen für die Bewirtschaftung von Immobilien. 29.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 670263 29.03.2018 CET/CEST

