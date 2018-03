Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ticketvorverkauf für Europas größtes Jugendfestival startet - Early Bird Aktion vom 3. bis 9. April - Tickets Online und bei der S - Bahn Berlin - Angebote für Schulklassen und Eltern



Inspire and be inspired: Bereits zum 20. Mal ist das YOU Summer Festival das Event für Creator, Influencer & Brands. Vom 22. bis 24. Juni 2018 können Festivalfans wieder auf drei Tage volles Programm aus Music, Sports, Lifestyle und Karriere gespannt sein. Tickets für Europas größtes Jugendfestival sind ab sofort im YOU-Onlineticketshop unter www.you.de/Besucher/Tickets/ und ab dem 3. April 2018 auch an allen Berliner S-Bahn-Automaten sowie in den S-Bahn-Kundenzentren erhältlich. 50 Prozent sparen können "frühe Vögel" während der Early Bird Woche der S-Bahn Berlin vom 3. bis 9. April 2018. Infos unter: www.s-bahn-berlin.de/aboundtickets/eventtickets/you.htm.



Das sind die Tickets



Youngsters haben die Wahl zwischen einem 1-Tagesticket und einem 2-Tagesticket. Das 1-Tagesticket berechtigt zum einmaligen Eintritt an einem beliebigen Tag vom 22. bis 24. Juni 2018 und kostet online 10 Euro (Tageskasse 16 Euro). Das volle Festival Feeling kommt mit dem 2-Tagesticket auf. Es berechtigt zum Eintritt an zwei Tagen und kostet online 15 Euro (Tageskasse 25 Euro). Mom & Dad können mit dem Elternticket für nur 6 Euro (Tageskasse 10 Euro) an einem beliebigen Tag vor Ort sein und ihre Kids begleiten.



Schulklassen mit bis zu 30 Schülern und 2 Lehrern erhalten mit dem Schulklassenticket für 40 Euro (online und an den Tageskassen) die Möglichkeit am Schulklassentag, den 22. Juni 2018, spannende Exkursions-Action zu erleben und den Start der Sommerferien auf dem YOU Summer Festival 2018 zu feiern.



Wer die Möglichkeit, seine Lieblingsstars auf dem YOU Summer Festival persönlich zu treffen, nicht verpassen möchte, sichert sich ein Meet & Greet Ticket. Meet & Greet Tickets sind ab Mai 2018 über den YOU-Onlineticketshop erhältlich.



Mit der S-Bahn zum YOU Summer Festival



Die Early Bird Aktion der S-Bahn Berlin bietet vor dem offiziellen Ticketverkauf an S-Bahn- Automaten und den S-Bahn-Kundenzentren die Möglichkeit bis zu 50 Prozent zu sparen. Das Tagesticket ist vom 3. bis 9. April für 8 statt 16 Euro, und der Festivalpass für 12 statt 25 Euro, erhältlich. Tickets können somit bequem bei der nächsten Fahrt mit der S-Bahn gekauft werden. Die Eintrittskarten in Form von Gutscheinen können an den Tageskassen auf dem Berliner Messegelände gegen ein YOU Summer Festival-Ticket eingetauscht werden.



Weitere wichtige Infos



Kinder unter sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt und Youngsters ab 12 Jahren dürfen sich ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf dem YOU Summer Festival 2018 aufhalten. Rabatt Flyer können ausschließlich an den Tageskassen gegen ein Tagesticket eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf www.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.



Über das YOU Summer Festival



Das YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters auf Europas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Mal ist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sich in drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qm großen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovative Sportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunft planen. Veranstalter ist die Messe Berlin.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: YOU: Julia Wegener PR Managerin T: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de



www.you.de yousummerfestival you2018