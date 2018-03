Aroundtown hat nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research deutlich zweistellige Ergebnissteigerungen im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielt. Die aktuell kräftig erhöhte FFO Run Rate der Gesellschaft deute bereits auf starke Resultate auch im laufenden Jahr hin.

Am gestrigen Tage habe Aroundtown gemäß SRC Research den Geschäftsbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Die Zahlen, die umgesetzten Initiativen des Unternehmens sowie die Fortschritte im Portfolio seien nach Einschätzung des Researchhauses sehr gut und stimmen die Analysten sehr optimistisch für die kommenden Jahre.

Die Mieteinnahmen und operativen Erlöse haben sich nach Darstellung von SRC Research gegenüber dem Vorjahr von 274 Mio. Euro auf 527 Mio. Euro nahezu verdoppelt. Dies sei zum einen auf das massive Wachstum des Portfolios zurückzuführen, zum anderen jedoch auch auf ein sehr starkes Like-for-Like Wachstum von 5,1%.

Das Neubewertungs-, Veräußerungs- und sonstige Ergebnis sei um 84% angestiegen und habe mit 1,33 Mrd. Euro sehr deutlich über den 720 Mio. Euro in 2016 gelegen. Dieses hohe Ergebnis verdeutliche die guten Konditionen zu denen Aroundtown neue Objekte erwerben könne und die anschließende gute operative Arbeit mit den Objekten. Das bereinigte EBITDA Ergebnis, welches durch die Herausnahme von nicht-operativen Posten eine sehr gute Kennzahl für das reine operative Ergebnis darstelle, sei um mehr als 60% angestiegen und habe bei 430 Mio. Euro gelegen.

Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei mehr als 1,28 Mrd. Euro, ein Plus von 76% zum Vorjahreswert von 728 Mio. Euro, und deutlich über den Erwartungen der Analysten von 1,14 Mrd. Euro gelegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,56 Euro (2016: 1,11 Euro), einem Anstieg von mehr als 40% trotz zweier Eigenkapitalerhöhungen und einer Wandlung einer Anleihe. Das cash-getriebene FFO Ergebnis sei ebenfalls deutlich um 77% gestiegen und habe mit 293 Mio. Euro über dem Wert von 166 Mio. Euro in 2016 gelegen. Die derzeitige April FFO Run Rate liege derweilen bereits bei 369 Mio. Euro und sei bereits früh im laufenden Geschäftsjahr enorm gestiegen, was aus Sicht der Analysten auf ein weiteres sehr gutes Ergebnis in 2018 deute. Das Management werde der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 23 Cent je Aktie vorschlagen, ein Plus von 44% gegenüber der Dividende im vergangenen Jahr.

Der EPRA NAV des Unternehmens einschließlich Perpetual Notes liege derzeit bei 7,60 Euro, eine Steigerung von über 40% gegenüber 2016. Mit der aktuellen massiven Firepower von rund 1,5 Mrd. Euro gehen die Analysten auch weiterhin davon aus, dass das Unternehmen das imposante Wachstum fortsetzen könne. Folglich des sehr guten 2017er Ergebnisses und den sehr hohen April Run Rates habe SRC Research die GuV-Erwartungen für 2018 und die Folgejahre angehoben und erhöhe ebenfalls das Kursziel erneut von 7,00 Euro auf 7,70 Euro. Das Researchaus bestätige die Kaufempfehlung mit dem Rating Buy.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.03.18, 16:45 Uhr)

