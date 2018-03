Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq befinden sich seit Freitag auf Talfahrt. Damit ist die Finalphase der Korrektur eingeleitet, in der auch der Sektor, der die vorherige Rally maßgeblich angeführt hat, korrigiert. Zumindest eine technische Zwischenerholung ist inzwischen mehr als wahrscheinlich, da es zuletzt schon zu negativen Übertreibungen kam. So geriet Amazon unter Beschuss, nachdem Gerüchte lanciert wurden, dass kein Geringerer als US-Präsident Donald Trump dem Online-Riesen das Leben ...

