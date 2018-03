- Von Architekt Kengo Kuma entworfener Raum erhält internationale Anerkennung -

PIGMENT, das Labor von Warehouse TERRADA für Materialien des Künstlerbedarfs in der traditionellen Kunst, wurde als Gewinner in der Kategorie Excellent Communications Design (Interior Architecture) des international angesehenen German Design Award 2018 ausgezeichnet.

PIGMENT ist eine umfangreiche Einrichtung für Kreativität, die Aspekte eines Labors, einer Werkstatt, eines Museums und eines Geschäfts umfasst, mit einem Sortiment hochwertiger, seltener Materialien des Künstlerbedarfs, darunter Pigmente in 4.500 Farbtönen, Klebstoffe sowie Pinsel für Kalligraphie und Malerei.

Der Innenbereich wurde durch den angesehenen japanischen Architekten Kengo Kuma geschaffen. Der Raum mit seiner auffallenden Decke, umfasst von geschwungenen Bambusjalousien und Pigmentregalen, die eine ganze Wand bedecken und ihr Farbabstufungen verleihen, erhielt viel Lob, was zu dieser Auszeichnung führte.

Bestärkt durch diese internationale Anerkennung wird PIGMENT weiterhin die Funktion eines Knotenpunktes für die Vermittlung von kulturellen Werten durch die Weitergabe von Traditionen bei Materialien des Künstlerbedarfs und Maltechniken wahrnehmen.

[Über den German Design Award] http://www.german-design-award.com/en/

Ein internationaler Designpreis, der seit 2012 vom deutschen Rat für Formgebung vergeben wird. Im Jahr 2018 umfasste er drei Kategorien: Excellent Product Design, Excellent Communications Design und Universal Design.

Die Teilnahme erfordert eine Empfehlung des deutschen Rats für Formgebung.

Die einzelnen Auszeichnungen sind die "Gold"-Auszeichnung für den jeweils Besten jeder Kategorie, der Titel "Winner", also Gewinner, für besonders gelungene Arbeiten und die "Special Mention", also besondere Erwähnung, für gelungene Arbeiten.

[Über PIGMENT] https://pigment.tokyo

PIGMENT ist ein Forschungslabor für Materialien des Künstlerbedarfs, das künstlerische Ausdrucksformen mit Tradition und Zukunft verbindet und die Mittel dieser Ausdrucksformen Farbstoffe und Haftmittel zum Mischen von Farben, Kalligraphie- und Farbpinsel in einem einzigartigen Kreativzentrum entwickelt, das eine Kunstakademie und ein Museum mit einem Geschäft für Künstlerbedarf verbindet. Mit Pigmenten in 4.500 Farbtönen, 200 Sorten gealterter Tintenstäbchen und 50 verschiedenen Mitteln für die Farbmischung bietet es Materialien von seltener und überragender Qualität, hergestellt in Verfahren aller Zeiten und Orte. Außerdem verfolgt PIGMENT einen einmaligen Ansatz, um "Materialien des Künstlerbedarfs", ihren "Gebrauch" und darüber hinaus den in dieser Harmonie entstandenen "Ausdruck" zu erforschen, zu vermitteln und bekannt zu machen.

[Über Warehouse TERRADA:]

Firmenname: Warehouse TERRADA

Hauptgeschäftsbereich: Konservierung/Verwahrung und verwandte Aktivitäten

Vertreter: CEO, Yoshihisa Nakano

Adresse: 2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japan

Gegründet: Oktober 1950

URL: http://www.terrada.co.jp/

