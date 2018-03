Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Die britische Regierung hat die Finanzierung von Flugzeugtransaktionen für Airbus wieder aufgenommen. Vor zwei Jahren hatten mehrere Exportfinanzierungsbanken wegen Korruptionsermittlungen ihre Kreditvergabe an Airbus-Kunden für die Flugzeugfinanzierung eingestellt. Die Ermittlungen laufen noch. Nun teilte Großbritannien mit, die UK Export Finance habe sich im März bereiterklärt, erstmals seit 2015 wieder eine Airbus-Transaktion finanziell zu unterstützen. Dabei geht es um die Lieferung von zwei Airbus A330 an die ruandische Fluggesellschaft Rwandair.

Frankreich, Deutschland und Großbritannien hatten ihre finanzielle Unterstützung für die Exporte des Flugzeugherstellers ausgesetzt, weil Airbus den Einsatz von Zwischenhändlern bei bestimmten Transaktionen nicht vollständig offengelegt hatte. Airbus musste selbst in Vorlage treten, das hatte den Cashflow und die Bilanz 2016 und 2017 belastet. Airbus hatte im Februar bereits angekündigt, dass im Rahmen einer Vereinbarung mit europäischen Regierungen die Kundenfinanzierung in diesem Jahr in begrenztem Umfang wieder aufgenommen werde.

Auch die US-Regierung untersucht Airbus, weil der Konzern mit der Nicht-Offenlegung von Zwischenhändlern gegen die Waffenexportbestimmungen verstoßen haben könnte. Washington hat Informationen von den britischen und französischen Ermittlungen zu fraglichen Airbus-Flugzeugtransaktionen angefordert.

Der nach Boeing zweitgrößte Flugzeugbauer der Welt kooperiert nach eigener Aussage mit den Behörden. Airbus hat seine Anleger allerdings davor gewarnt, das Ergebnis der Ermittlungen könne "wesentliche Auswirkungen" auf seine Finanzen haben.

Vertreter der europäischen Exportkreditagenturen hatten im Januar erklärt, sie seien bereit, die finanzielle Unterstützung wieder aufzunehmen, würden aber jede vorgeschlagene Transaktion wegen der Probleme in der Vergangenheit genau prüfen. Das könnte die Anträge auf Exportkredite verlangsamen, sagten sie.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2018 10:35 ET (14:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.